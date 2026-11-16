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США не просто відмовилися підтримувати Україну, а й топлять її, - оточення Макрона

04:06 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
США не просто відмовилися підтримувати Україну, а й топлять її, - оточення Макрона Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
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США не лише припинили підтримувати Україну, а й тиснуть на неї, змушуючи погоджуватися на неприйнятні умови. Таку оцінку посередництву Вашингтона дали в оточенні президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку радіостанцію France Inter.

В оточенні Макрона заявили, що американці лише називають себе посередниками, а насправді працюють інакше.

"Вони роблять річ, яка водночас дуже проста і дуже вульгарна: максимізують шанси сильної сторони і мінімізують шанси слабкої, підштовхуючи слабшого прийняти неприйнятні умови", - пояснили в Єлисейському палаці.

За словами співрозмовників радіостанції, американці не просто перестали підтримувати Україну, а й "займаються тим, щоб її потопити".

Макрон хоче, щоб Україна зберегла здатність захищатися і завдавати ударів по Росії. Для цього він закликає передати Києву засоби боротьби з дронами, ракети-перехоплювачі та можливості для ударів углиб території РФ.

Ці питання обговорять 19 листопада на саміті Коаліції охочих у Берліні, куди очікують понад 20 глав держав і урядів.

В оточенні президента також розкритикували французьких політиків, які закликають скоротити допомогу Україні, зокрема партію "Нескорена Франція" і кандидатку в президенти від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. За словами співрозмовників, ті, хто хоче урізати допомогу, грають проти Франції, а не проти України.

Зеленський розповів, що американці вперше запитали, чи погодиться Україна вийти з Донбасу в обмін на членство в НАТО. Росія ж, за даними джерел РБК-Україна, на переговорах в Абу-Дабі відмовилася обговорювати припинення вогню, території, енергетику та безпеку в Чорному морі.

Сам Макрон напередодні звернувся до французів і заявив, що Україні є місце в НАТО, а ті, хто хоче урізати їй допомогу, підштовхують її до несправедливого миру.

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