Місце України в НАТО і план на зиму: Макрон звернувся до французів

Допомога Україні захищає Францію, а сама Україна має своє місце в НАТО. Таку позицію президент Франції Еммануель Макрон озвучив у зверненні до французів після самітів європейських лідерів у Дубліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Еммануеля Макрона в соцмережі X .

Макрон наголосив, що події в Україні безпосередньо стосуються французів. За його словами, якщо Росія силою нав'яже свою волю європейській країні, ослабне вся Європа.

Саме тому Україна була в центрі уваги дев'ятого саміту Європейської політичної спільноти та неформальної Європейської ради в Дубліні.

Першим пріоритетом президент Франції назвав допомогу Україні взимку. За його словами, останні контакти з американськими посланцями показали, що Путін не хоче переговорів. Російська армія не просувається, а навпаки, відступає і зазнає значних втрат.

Тому Путін, на думку Макрона, робить ставку на удари по цивільних і намагається занурити Україну в темряву цієї зими. Європа має не дати йому досягти цього, зберігаючи фінансову підтримку та допомагаючи захищати електростанції й мережі.

"Ті, хто хоче урізати ресурси України, по суті хочуть змусити її до несправедливого миру. Це дух поразки. Це рецепт наступної війни", - наголосив Макрон.

Другим пріоритетом є робота над справедливим і тривалим миром, до якої має повною мірою долучитися Європа. На саміті Європейської політичної спільноти 42 країни за ініціативи Франції схвалили декларацію про принципи безпеки Європи.

Макрон також нагадав про роботу Коаліції охочих, яка готує гарантії безпеки для України і багатонаціональні сили для розгортання після припинення вогню. Зараз у Польщі триває навчання, яке має показати готовність союзників, а в четвер учасники коаліції збираються в Берліні.