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США запропонували Україні обміняти НАТО на Донбас: що відповів Зеленський

11:47 14.11.2026 Сб
3 хв
aimg Тетяна Степанова
США запропонували Україні обміняти НАТО на Донбас: що відповів Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Представники США запитали в України, чи готова вона вивести війська з Донбасу, якщо її приймуть до НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За словами президента, американці вперше поставили питання, чи вийде Україна з Донбасу, якщо буде в НАТО.

"Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: "А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?" Це було вперше", - сказав Зеленський

Він розповів, що Україна обговорює з партнерами цілісний безпековий пакет, який вони можуть запропонувати під час переговорів: конкретні гарантії безпеки від НАТО і ЄС, сильна українська армія - відповідна кількість військових, зброя, фінансова підтримка на визначений час - і Prosperity Plan (План відновлення), підкріплений грошима з чіткими джерелами.

"Якщо Американська сторона нам саме це підтвердить разом з іншими колегами по НАТО, то тоді я запитаю думку нашого суспільства: приймаємо чи не приймаємо? Я не маю права цього не зробити на свій розсуд. Але потрібна конкретика, якої наразі ще немає, і все це в обговоренні", - сзазначив президент.

Однак, за його словами, Україна в жодному разі не визнаватиме окуповані території частиною Росії.

"Якщо буде така пропозиція, я як президент вийду у відкритий діалог із суспільством і скажу: "Дивіться, ось де ми знаходимося, ось як всі партнери об'єдналися і ось вони бачать це далі так". Безумовно, без будь-якого визнання окупованих територій Росією", - сказав Зеленський.

Президент відповів представникам США, що вірити Росії не можна - її лідер просто ускладнює медіацію і віддаляє закінчення війни:.

"Коли Путін каже щось про державні кордони, це ж точно не зменшення території Росії, правильно? Тому віри товаришу в Кремлі немає", - наголосив Зеленський.

Він вважає, що членство в НАТО зменшило б ймовірність повторної агресії проти України. Глава держави назвав необхідним мінімумом надання Україні гарантій безпеки за прикладом 5 Статті НАТО.

Водночас Зеленський не впевнений, що це точно спрацює, бо НАТО в єдності спрацювало лише раз, після теракту в США 2001 року.

За словами президента, Україна може посилити Альянс і питання членства знову на порядку денному.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія знову починає вимагати від НАТО, щоб Альянс вивів свої війська на позиції, які він обіймав у 1997 році. Все це відбувається в рамках вимог щодо перегляду всієї європейської безпеки.

Видання Bild також повідомляло про те, що Росія для завершення війни в Україні вимагає виходу Фінляндії з НАТО і відмова альянсу від розміщення баз у країнах Балтії. Проте речник Кремля Дмитро Пєсков спростував публікацію і почав стверджувати, що такі умови не висувалися.

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Володимир Зеленський НАТО Сполучені Штати Америки Донбас Мирні переговори Війна в Україні
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