США не просто отказались поддерживать Украину, но и топят ее, - окружение Макрона

США не только перестали поддерживать Украину, но и давят на нее, заставляя соглашаться на неприемлемые условия. Такую оценку посредничеству Вашингтона дали в окружении президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую радиостанцию France Inter .

В окружении Макрона заявили, что американцы только называют себя посредниками, а действительно работают иначе.

"Они делают вещь, которая в то же время очень проста и очень пошла: максимизируют шансы сильной стороны и минимизируют шансы слабой, подталкивая слабого принять неприемлемые условия", - пояснили в Елисейском дворце.

По словам собеседников радиостанции, американцы не просто перестали поддерживать Украину, но и "занимаются тем, чтобы ее утопить".

Макрон хочет, чтобы Украина сохранила способность защищаться и наносить удары по России. С этой целью он призывает передать Киеву средства борьбы с дронами, ракеты-перехватчики и возможности для ударов вглубь территории РФ.

Эти вопросы обсудят 19 ноября на саммите Коалиции желающих в Берлине, куда ожидают более 20 глав государств и правительств.

В окружении президента также раскритиковали французских политиков, призывающих сократить помощь Украине, в частности, партию "Непокоренная Франция" и кандидатку в президенты от "Национального объединения" Марин Ле Пен. По словам собеседников, те, кто хочет урезать помощь, играют против Франции, а не против Украины.