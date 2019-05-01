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В США произошла стрельба в студгородке

Новости » Происшествия    01.05.2019 - 02:57
В США произошла стрельба в студгородке
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате стрельбы 2 человека погибли

В студенческом городке университета американского штата Северная Каролина произошла стрельба, в результате которой погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал WSOC.

Как сообщается, неизвестный открыл стрельбу возле одного из дома университета, который находится в городе Шарлотт. В результате стрельбы двое человек погибли, еще 4 получили ранения.

Отмечается, что подозреваемый в нападении задержан.

в настоящее время учебный комплекс закрыт.

Напомним, ранее в США неизвестный устроил стрельбу в синагоге в штате Калифорния. В результате вооруженного нападения на синагогу в городе Повей в округе Сан-Диего погиб один человек, еще 3 получили ранения.

Как писало РБК-Украина, в центре Каменского Днепропетровской области днем 20 апреля произошла стрельба. В результате стрельбы пострадали 3 человека. Позже стало известно, что одним из раненых оказался общественный активист, председатель организации "Рух Громадська Варта" Евгений Найда.

Ранее РБК-Украина сообщало, что неизвестные устроили стрельбу вблизи полицейского поста на трассе Одесса-Киев. Неизвестные лица зашли на полицейский пост после выключения света и устроили стрельбу

 

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