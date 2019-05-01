У США сталася стрілянина в студмістечку

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В результаті стрілянини 2 людини загинули

У студентському містечку університету американського штату Північна Кароліна сталася стрілянина, в результаті якої загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал WSOC.

Як повідомляється, невідомий відкрив стрілянину біля одного з будинків університету, який знаходиться у місті Шарлотт. В результаті стрілянини двоє людей загинули, ще 4 отримали поранення.

Зазначається, що підозрюваного у нападі затримано.

Наразі навчальний комплекс закритий.

Нагадаємо, раніше у США невідомий влаштував стрілянину у синагозі в штаті Каліфорнія. В результаті збройного нападу на синагогу у місті Повей в окрузі Сан-Дієго загинула одна людина, ще 3 отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, у центрі Кам'янського Дніпропетровської області вдень 20 квітня сталася стрілянина. В результаті стрілянини постраждали 3 людини. Пізніше стало відомо, що одним з поранених виявився громадський активіст, голова організації "Рух Громадська Варта" Євген Найда.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що невідомі влаштували стрілянину поблизу поліцейського посту на трасі Одеса-Київ. Невідомі особи зайшли на поліцейський пост після вимкнення світла та вчинили стрілянину