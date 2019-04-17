Неизвестные устроили стрельбу возле полицейского поста на трассе Одесса-Киев

Фото: место происшествия (www.facebook.com)

Возле поста неизвестные лица устроили стрельбу в присутствии полиции

На трассе Одесса-Киев возле села Дачное вблизи поста полиции неизвестные устроили стрельбу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-секретаря полиции Одесской области Руслана Форостяка в Facebook.

Впрочем, "Киев Оперативный" в Facebook сообщает о том, что в результате инцидента есть раненые. Неизвестные в масках зашли на пост со стороны села, сразу, как на посту выключили свет. Отмечается, что "инспекторы полиции спокойно наблюдали и совершенно не вмешивались".

"Пока нет подтверждения, что кто-то из людей получил огнестрельные ранения. Кроме того, на эту минуту, нет сообщений ни одного медицинского учреждения, что к ним доставлен человек, получивших любые телесные с района КП, возможно поступят позже, не исключается, по предварительным данным один человек уже в больнице, но это пока не официально на эту минуту", - написал он.

По его словам, предположительно применялось травматическое оружие.

"Выглядит пока это так - одна группа активистов напала на другую, устроила уже привычную в наши дни разборки "активистов", нанеся ущерб имуществу и возможно здоровью. Есть свидетельства, что применялось травматическое оружие и биты как со стороны нападающих, так и со стороны тех активистов, что там паслись работали", - добавил он.

Он отметил, что действия правоохранителей, которые были рядом с местом происшествия, и будто не вмешивались, будут проанализированы.

Фото: место происшествия (https://www.facebook.com/KyivOperativ)

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