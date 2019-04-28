В США неизвестный устроил стрельбу в синагоге

Иллюстративное фото (facebook.com/NYPD)

Один человек погиб

В результате нападения на синагогу в штате Калифорния (США) погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Los Angeles Times.

Как сообщается, вооруженное нападение на синагогу произошло в городе Повей, что в округе Сан-Диего. В результате стрельбы погиб как минимум один человек, еще 3 получили ранения. Раненые были госпитализированы в медицинский центр.

"Я понимаю, что это был кто-то с ненавистью в его сердце, ненавистью к еврейской общине", - заявил мэр города Стив Ваус.

Отмечается, что полиция задержала на допрос мужчину, которого подозревают в причастности к нападению.

В прошлом году в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) вооруженный мужчина устроил стрельбу в синагоге "Дерево жизни". Тогда жертвами нападения стали не менее 10 человек. Нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.

После этого, президент США Дональд Трамп выступил за смертный приговор для злоумышленника, который устроил стрельбу на собрании в синагоге "Дерево жизни" в городе Питтсбург. Трамп заявил, что злоумышленник, который расстрелял собрание в синагоге в американском городе Питтсбург, заслуживает смертного приговора.