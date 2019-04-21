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При стрельбе в Каменском ранен общественный активист

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 06:21
При стрельбе в Каменском ранен общественный активист
Фото: на месте стрельбы в Каменском (sobitie.com.ua)

Полиция открыла производство по статье "покушение на убийство"

В центре Каменского Днепропетровской области днем 20 апреля стреляли в общественного активиста, главу организации "Рух Громадська Варта" Евгения Найду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Событие".

Мужчина был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи с огнестрельными ранениями конечностей, кроме него пострадали двое прохожих.

В Найду стреляли около 16:20 в субботу напротив горсовета.

По словам свидетелей, из автомобиля Lanos зеленого цвета с шашками такси вышел человек в маске и совершил два выстрела якобы из обреза, после чего скрылся с места преступления на том же авто, на котором приехал.

В Каменском отделе полиции "Радио Свобода" сообщили, что полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в центре Каменского, в результате которой пострадали три человека, по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - "покушение на убийство".

Как отмечает местное издание, в  2015 году Евгений Найда баллотировался на пост мэра Каменского.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области в центре города произошла стрельба, в результате которой получили травмы 3 человека. В полиции сообщили, что неизвестные из автомобиля совершили выстрел в сторону 33-летнего мужчины.

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