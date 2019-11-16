В США произошла стрельба на школьном футбольном матче, есть пострадавшие

В американском штате Нью-Джерси произошла стрельба на школьном футбольном матче, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Как сообщается, чрезвычайное происшествие случилось во время футбольного матча школьных команд в городе Плезантвилл. Стрельба началась на трибунах болельщиков, когда команда местной школы начала проигрывать. Игра была приостановлена, а спортсмены и болельщики покинули стадион.

В результате стрельбы пострадали как минимум два человека. Один из пострадавших - ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. Сейчас о степени ранений и состоянии пострадавших неизвестно. Все раненые были госпитализированы.

Напомним, в четверг,14 ноября, в городе Санта-Кларита, в американском штате Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате стрельбы получили ранения по меньшей мере семь человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Позже стало известно, что правоохранителям удалось задержать стрелка. Злоумышленником оказался один из учеников школы, где произошла стрельба. По предварительным данным, нападавшему было 15 лет.