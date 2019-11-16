У США сталася стрілянина на шкільному футбольному матчі, є постраждалі

У американському штаті Нью-Джерсі сталася стрілянина на шкільному футбольному матчі, в результаті чого постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Як повідомляється, надзвичайна подія трапилася під час футбольного матчу шкільних команд у місті Плезантвілл. Стрілянина почалася на трибунах вболівальників, коли команда місцевої школи почала програвати. Гра була припинена, а спортсмени та вболівальники покинули стадіон.

В результаті стрілянини постраждали щонаймеше дві людини. Один з постраждалих - дитина віком від 10 до 14 років. Зараз про ступінь поранень та стан постраждалих невідомо. Всі поранені були госпіталізовані.

Нагадаємо, у четвер,14 листопада, у місті Санта-Кларита, в американському штаті Каліфорнія, невідомий відкрив стрілянину в школі. В результаті стрілянини отримали поранення щонайменше сім осіб. Одна з постраждалих померла в лікарні.

Пізніше стало відомо, що правоохоронцям вдалося затримати стрілка. Зловмисником виявився один з учнів школи, де сталася стрілянина. За попередніми даними, нападнику було 15 років.