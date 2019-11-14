В Калифорнии задержали мужчину, устроившего стрельбу в школе

Фото: место происшествия (KTTV-TV)

В результате стрельбы погиб один человек

Во время стрельбы в средней школе в городе Санта-Кларита в штате Калифорния полицейским удалось задержать стрелка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, одна из пострадавших в стрельбе умерла в больнице, куда была доставлена в критическом состоянии. Еще двое человек находятся в тяжелом состоянии

Всего было госпитализировано шесть человек. Возраст пострадавших не сообщается.

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва объявил, что подозреваемый был задержан и находится в местной больнице под охраной. О характере его ранений ничего не сообщается.

Стрелком оказался один из учеников школы. Со слов одноклассников, ему было 15 лет.

Напомним, 14 ноября в городе Санта-Кларита в штате Калифорния неизвестный открыл стрельбу в школе, в результате чего получили ранения по меньшей мере семь человек.

Ранее на севере штата Калифорния (США) в городе Оринда произошла стрельба на костюмированной вечеринке в честь Хеллоуина, в результате чего погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

Кроме того, в американском штате Калифорния произошла стрельба во время вечеринки в городе Лонг-Бич. В результате стрельбы пострадали девять человек и еще трое погибли. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.