В Калифорнии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

Инцидент произошел в школе Saugus High School

В городе Санта-Кларита в штате Калифорния в США неизвестный открыл стрельбу в школе, в результате чего получили ранения по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Как сообщается, инцидент произошел в школе Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

Очевидцы описали напавшего, как мужчину-азиата в черной одежде. На данный момент правоохранительные органы ведутся его поиски.

Police in Santa Clarita are escorting kids off the campus of Saugus High School in Santa Clarita. Multiple people are said to have been injured. https://t.co/wFsPQaTQj9 pic.twitter.com/aQKzDxN64L