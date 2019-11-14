В Калифорнии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (KTTV-TV)

Инцидент произошел в школе Saugus High School

В городе Санта-Кларита в штате Калифорния в США неизвестный открыл стрельбу в школе, в результате чего получили ранения по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Как сообщается, инцидент произошел в школе Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

Очевидцы описали напавшего, как мужчину-азиата в черной одежде. На данный момент правоохранительные органы ведутся его поиски.

Police in Santa Clarita are escorting kids off the campus of Saugus High School in Santa Clarita. Multiple people are said to have been injured. https://t.co/wFsPQaTQj9 pic.twitter.com/aQKzDxN64L — CBS News 8 (@CBS8) November 14, 2019

Напомним, на севере штата Калифорния (США) в городе Оринда произошла стрельба на костюмированной вечеринке в честь Хеллоуина, в результате чего погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

Кроме того, во Франции в городе Марсель произошла стрельба в баре, в результате чего были ранены шесть человек. Нападавший подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся. Одного из пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.

Также в американском штате Калифорния произошла стрельба во время вечеринки в городе Лонг-Бич. В результате стрельбы пострадали девять человек и еще трое погибли. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.