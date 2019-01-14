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В США произошла стрельба, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 01:44
В США произошла стрельба, есть пострадавшие
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Стрелку удалось сбежать

В Соединенных Штатах Америки (США) неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, в результате получили ранения по меньшей мере два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как сообщается, неизвестный мужчина, устроивший стрельбу, скрылся с места происшествия.

Так, в результате стрельбы два человека получили ранения. Подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чикаго в больнице Mercy Hospital произошла стрельба, в результате которой погибло два человека, включая стрелка, а также четверо получили ранения.

Как писало РБК-Украина, в результате стрельбы в Лондоне пострадали 3 человека. В службе столичной полиции информировали, что инцидент произошел вечером по местному времени в районе Энфилд, пострадавшие были госпитализированы.

Кроме того, в августе в Манчестере (Великобритания) ночью после городского карнавала произошла стрельба, не менее 10 человек получили ранения. На тот момент в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться. 

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкиторговый центрСтрельба
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