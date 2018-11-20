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В США произошла стрельба в больнице, погибло 2 человека

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 01:36
В США произошла стрельба в больнице, погибло 2 человека
Фото: место происшествия в Чикаго (twitter.com/DAndersonCBS2)

Еще 4 человека получили ранения

В Чикаго в больнице Mercy Hospital произошла стрельба, в результате которой погибло двое человек, включая стрелка, а также четверо получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC7.

Представитель полиции заявил, что правоохранители прибыли на место после получения сообщения о стрельбе и "многочисленных" пострадавших. Он также отметил, что как минимум одного из преступников удалось ранить.

Со слов представителя полиции города Энтони Гуглиелми, во время перестрелки в больнице был ранен один из правоохранителей.

"Офицер полиции Чикаго был ранен в инциденте со стрелком в Mercy Hospital. Он в критическом состоянии", - заявил Гуглиелми.

Свидетели рассказали, что мужчина говорил с женщиной рядом с больницей, после чего достал оружие и застрелил ее. После этого он зашел в здание больницы и открыл хаотичную стрельбу. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате стрельбы в Лондоне пострадали 3 человека. В службе столичной полиции информировали, что инцидент произошел вечером по местному времени в районе Энфилд, пострадавшие были госпитализированы.

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