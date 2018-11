В США произошла стрельба в больнице, погибло 2 человека

Еще 4 человека получили ранения

В Чикаго в больнице Mercy Hospital произошла стрельба, в результате которой погибло двое человек, включая стрелка, а также четверо получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC7.

Представитель полиции заявил, что правоохранители прибыли на место после получения сообщения о стрельбе и "многочисленных" пострадавших. Он также отметил, что как минимум одного из преступников удалось ранить.

Со слов представителя полиции города Энтони Гуглиелми, во время перестрелки в больнице был ранен один из правоохранителей.

"Офицер полиции Чикаго был ранен в инциденте со стрелком в Mercy Hospital. Он в критическом состоянии", - заявил Гуглиелми.

Свидетели рассказали, что мужчина говорил с женщиной рядом с больницей, после чего достал оружие и застрелил ее. После этого он зашел в здание больницы и открыл хаотичную стрельбу.

SWAT teams searching Mercy Hospital in Chicago after shots fired and multiple people injured in the latest apparent mass shooting in the US. pic.twitter.com/s3oPoCTlmC

People exit Mercy Hospital with their hands up after shots were fired on the hospital campus. Family members are being asked to meet at East 27th Street and King Drive, where a warming center has been set up. https://t.co/LrxdbXyhHp pic.twitter.com/MZbe2JmLgd