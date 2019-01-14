У США сталася стрілянина, є постраждалі

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Стрілку вдалося втекти

У Сполучених Штатах Америки (США) невідомий відкрив стрілянину в торговому центрі, в результаті отримали поранення щонайменше дві людини. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на AP.

Як повідомляється, невідомий чоловік, який влаштував стрілянину, втік з місця пригоди.

Так, в результаті стрілянини дві людини отримали поранення. Подробиці інциденту не повідомляються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чикаго в лікарні Mercy Hospital сталася стрілянина, в результаті якої загинуло дві людини, включаючи стрілка, а також четверо отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті стрільби у Лондоні постраждали 3 людини. У службі столичної поліції інформували, що інцидент стався ввечері за місцевим часом в районі Енфілд, постраждалі були госпіталізовані.

Крім того, в серпні в Манчестері (Великобританія) вночі після міського карнавалу сталася стрілянина, не менше 10 людей отримали поранення. На той момент в місті проходив Карибський карнавал, проте до моменту надзвичайної події він вже встиг закінчитися.