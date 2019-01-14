ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У США сталася стрілянина, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 01:44
У США сталася стрілянина, є постраждалі
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Стрілку вдалося втекти

У Сполучених Штатах Америки (США) невідомий відкрив стрілянину в торговому центрі, в результаті отримали поранення щонайменше дві людини. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на AP.

Як повідомляється, невідомий чоловік, який влаштував стрілянину, втік з місця пригоди.

Так, в результаті стрілянини дві людини отримали поранення. Подробиці інциденту не повідомляються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чикаго в лікарні Mercy Hospital сталася стрілянина, в результаті якої загинуло дві людини, включаючи стрілка, а також четверо отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті стрільби у Лондоні постраждали 3 людини. У службі столичної поліції інформували, що інцидент стався ввечері за місцевим часом в районі Енфілд, постраждалі були госпіталізовані.

Крім того, в серпні в Манчестері (Великобританія) вночі після міського карнавалу сталася стрілянина, не менше 10 людей отримали поранення. На той момент в місті проходив Карибський карнавал, проте до моменту надзвичайної події він вже встиг закінчитися.

У Києві стався вибух в торговому центрі ФБР через "шатдаун" відправило у відпустку майже 5 тис. працівників
Новини України Сполучені Штати Америкиторговый центрСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся