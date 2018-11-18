Стрельба в Лондоне: пострадали 3 человека

Фото: полиция Лондона (из открытых источников)

Полиция начала расследование

Трое мужчин получили ранения в результате стрельбы на севере Лондона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Press Association.

Как сообщается, в службе столичной полиции информировали, что инцидент произошел вечером по местному времени в районе Энфилд. Пострадавшие госпитализированы.

По факту происшествия полиция начала расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на северо-западе Лондона (Великобритания) возле станции метро Кингсбери произошла стрельба, в результате которой ранения получили по меньшей мере три человека.

Как писало РБК-Украина, 19 августа в Испании в провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре, в результате один человек погиб и трое пострадали. Инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техерьего, напавший был задержан спустя несколько часов в своем доме.

Кроме того, в августе в Манчестере (Великобритания) ночью после городского карнавала произошла стрельба, не менее 10 человек получили ранения. На тот момент в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться.