В Манчестере после карнавала произошла стрельба, ранены 10 человек

Новости Происшествия 12.08.2018 - 09:14
Фото: британская полиция (Jeff J Mitchell/Getty Images)
Фото: британская полиция (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Полиция Манчестера устанавливает обстоятельства стрельбы

В Манчестере (Великобритания) ночью после городского карнавала произошла стрельба, в результате чего ранения получили не менее 10 человек. Об этом сообщает Sky.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Мосс-Сайд. По данным полиции, не менее 10 человек получили ранения в результате стрельбы, в район происшествия переброшены усиленные наряды, устанавливаются причины стрельбы.

Также полиция отметила, что в субботу в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что подозреваемому в стрельбе в Канаде выдвинули обвинение в четырех убийствах. 10 августа врезультате вооруженного нападения в канадском Фредериктоне погибли четыре человека, из них двое - полицейские.

Добавим, в канадском Торонто 22 июля произошла стрельба, в результате которой погиб 18-летний выпускник средней школы и 10-летняя девочка. Еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Стрелявшего ликвидировали на месте происшествия.

 

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