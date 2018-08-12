В Манчестере после карнавала произошла стрельба, ранены 10 человек

Полиция Манчестера устанавливает обстоятельства стрельбы

В Манчестере (Великобритания) ночью после городского карнавала произошла стрельба, в результате чего ранения получили не менее 10 человек. Об этом сообщает Sky.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Мосс-Сайд. По данным полиции, не менее 10 человек получили ранения в результате стрельбы, в район происшествия переброшены усиленные наряды, устанавливаются причины стрельбы.

Также полиция отметила, что в субботу в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что подозреваемому в стрельбе в Канаде выдвинули обвинение в четырех убийствах. 10 августа врезультате вооруженного нападения в канадском Фредериктоне погибли четыре человека, из них двое - полицейские.

Добавим, в канадском Торонто 22 июля произошла стрельба, в результате которой погиб 18-летний выпускник средней школы и 10-летняя девочка. Еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Стрелявшего ликвидировали на месте происшествия.