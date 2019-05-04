В США произошел взрыв на химическом заводе

Фото: на месте взрыва химического завода в США (скрин с видео)

В результате взрыва пострадали 4 человека

В городе Уокиган в штате Иллинойс (США) прогремел взрыв на химическом заводе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chicago Tribune.

По данным представителя местного департамента полиции Стива Лензи, в результате взрыва на химическом заводе в Уокигане пострадали минимум 4 человека. Все пострадавшие были госпитализированы.

Лензи отметил, что взрыв нанес "большой ущерб" заводу. Причина взрыва, по его словам, сейчас устанавливается. На месте происшествия работают правоохранители и медработники.

Фото: момент взрыва с камеры наблюдения (twitter.com / LakeCoILSheriff)

Напомним, ранее на Тайване произошел мощный взрыв на химическом заводе Formosa Chemical and Fiber Corp. Из-за взрыва пришлось эвакуировать более десяти тысяч человек. По предварительной информации, взрыв на химическом заводе мог повлечь утечку газа.

Ранее, в Техасе вспыхнул пожар на химическом заводе округа Харрис. В результате инцидента погиб один человек, еще 2 пострадали. По предварительной информации, взрыв вызвал изобутилен.

Кроме того, в результате взрыва на фабрике по производству перлита в китайской провинции Шаньдун погибли по меньшей мере 5 человек, еще 3 человека были травмированы. Взрыв произошел из-за утечки газа из резервуара.

До этого, в Китае произошел взрыв на химическом заводе в городе Яничене. В результате взрыва погибли по меньшей мере 62 человека. Еще 34 человека оставались в критическом состоянии.