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В Техасе горит химический завод, есть погибший и пострадавшие

Новости » Происшествия    03.04.2019 - 00:58
В Техасе горит химический завод, есть погибший и пострадавшие
Фото: пожар на химзаводе в Техасе (twitter.com/hcfmo)

В школах выключили системы отопления, вентиляции и кондиционирования, в парках запретили активный отдых

В Техасе вспыхнул пожар на химическом заводе округа Харрис, на данный момент известно об одном погибшем и по меньшей мере двух пострадавших. Об этом сообщает РБК-Украина  со ссылкой на CNN.

По предварительной информации, взрыв вызвал изобутилен.

"С глубокой печалью подтверждаем, что есть пострадавшие и один погибший", - сообщил начальник пожарной охраны округа в Twitter.

На месте происшествия работают сотрудники пожарных служб, все пострадавшие госпитализированы.

Жителей ближайших районов поселили в приюты.

Шериф округа уверяет, что в воздухе нет опасных химических веществ, но в школах выключили системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а в парках запретили все виды активного отдыха.

Напомним, 17 марта в Техасе произошел пожар на территории хранилища нефтепродуктов компании Intercontinental Terminals Company (ITC) в городе Дир Парк. Эвакуация сотрудников компании не проводилась, но в связи с инцидентом перекрыта одна из крупных магистралей города.

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