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У США стався вибух на хімічному заводі

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 10:41
У США стався вибух на хімічному заводі
Фото: на місці вибуху хімічного заводу в США (скрін з відео)

Внаслідок вибуху постраждали 4 людини

В місті Уокиган в штаті Іллінойс (США) пролунав вибух на хімічному заводі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chicago Tribune.

За даними представника місцевого департаменту поліції Стіва Лензі, в результаті вибуху на хімічному заводі в Уокигані постраждали щонайменше 4 людини. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Лензі зазначив, що вибухом було нанесено "великий збиток" заводу. Причина вибуху, за його словами, наразі встановлюється. На місці події працюють правоохоронці та медпрацівники.

У США стався вибух на хімічному заводі

момент вибуху

Фото: момент вибуху з камери спостереження (twitter.com / LakeCoILSheriff)

Нагадаємо, раніше на Тайвані стався потужний вибух на хімічному заводі Formosa Chemical and Fiber Corp. Через вибух довелося евакуювати більше десяти тисяч людей. За попередньою інформацією, вибух на хімічному заводі міг спричинити витік газу.

Раніше, у Техасі спалахнула пожежа на хімічному заводі округу Харріс. В результаті інциденту загинула одна людина, ще 2 постраждали. За попередньою інформацією, вибух викликав ізобутилен.

Крім того, в результаті вибуху на фабриці з виробництва перліту в китайській провінції Шаньдун загинули щонайменше 5 людей, ще 3 людини були травмовані. Вибух стався через витік газу з резервуару.

До цього, у Китаї стався вибух на хімічному заводі у місті Яничене. В результаті вибуху загинули щонайменше 62 людини. Ще 34 людини залишалися в критичному стані. 

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