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В Китае возросло число жертв взрыва на химзаводе

Новости » Происшествия    23.03.2019 - 02:36
В Китае возросло число жертв взрыва на химзаводе
Фото: место взрыва (twitter.com Weibo)

Власти Китая сообщили о 62 погибших

В Китае число жертв взрыва на химическом заводе выросла до 62 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Власти Китая сообщили местному телевидению, что только 26 из них удалось опознать. Еще 34 человека остаются в критическом состоянии. Медики также оценивают состояние еще 60 человек как тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв взрыва на химзаводе в городе Яничене в Китае составляла 44 человека. Еще 640 человек получили ранения различной степени тяжести.

В спасательной операции и работе по ликвидации последствий привлечено 192 пожарных команды, более 930 военнослужащих и тяжелая техника для разборки завалов из 12 окрестных городов.

Китайские СМИ отмечали, что взрыв на заводе пестицидов был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей.

Число жертв взрыва в Китае возросло до 44 человек Появилось видео взрыва на химзаводе в Китае
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