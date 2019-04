На Тайване эвакуировали 10 тыс. человек в результата взрыва на заводе

В результате взрыва в соседних зданиях выбило стекла

На Тайване эвакуировали более десяти тысяч человек из-за мощного взрыва на химическом заводе Formosa Chemical and Fiber Corp. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Daily."

Спасательные службы и полицейские прибыли на место происшествия примерно через 20 минут после получения сообщения о взрыве.

"Более 10 тысяч селян пришлось эвакуировать после взрыва на химическом заводе в промышленной зоне в поселке Мейяо, округ Юньлинь, в центральной южной части Тайваня", - говорится в сообщении.

По словам местной полиции и пожарных, в результате взрыва в соседних зданиях выбило стекла.

"Взрыв был очень мощным, так как он был слышен по всему уезду", - заявил после происшествия глава поселка Маиляо Цай Чан-кун, добавив, что он потребовал приостановить работу химического завода и расследовать причину аварии.

По предварительной информации, что к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа.

Информации о жертвах и раненых не поступало.

More than 10,000 villagers had to be evacuated after an explosion rocked a chemical plant in an industrial zone in Mailiao township, Yunlin county in Southeast China's #Taiwan Sunday afternoon. https://t.co/EDvmW4Xuan pic.twitter.com/oRbm3e3E1q