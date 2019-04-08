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На Тайване эвакуировали 10 тыс. человек в результата взрыва на заводе

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 18:40
На Тайване эвакуировали 10 тыс. человек в результата взрыва на заводе
Фото: скрин видео

В результате взрыва в соседних зданиях выбило стекла

На Тайване эвакуировали более десяти тысяч человек из-за мощного взрыва на химическом заводе Formosa Chemical and Fiber Corp. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  China Daily."

Спасательные службы и полицейские прибыли на место происшествия примерно через 20 минут после получения сообщения о взрыве. 

"Более 10 тысяч селян пришлось эвакуировать после взрыва на химическом заводе в промышленной зоне в поселке Мейяо, округ Юньлинь, в центральной южной части Тайваня", - говорится в сообщении.

По словам местной полиции и пожарных, в результате взрыва в соседних зданиях выбило стекла.

"Взрыв был очень мощным, так как он был слышен по всему уезду", - заявил после происшествия глава поселка Маиляо Цай Чан-кун, добавив, что он потребовал приостановить работу химического завода и расследовать причину аварии.

По предварительной информации, что к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа.

Информации о жертвах и раненых не поступало.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на окраине грузинской столицы Тбилиси произошел взрыв газа в жилом доме, в результате которого пострадало по меньшей мере 8 человек. 

Кроме того, в Париже произошел пожар в многоэтажном жилом доме, что впоследствии стало причиной взрыва в здании. 

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