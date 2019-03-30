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В Китае из-за взрыва на фабрике погибли люди

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 08:49
В Китае из-за взрыва на фабрике погибли люди
Иллюстративное фото (Sina English)

Жертвами взрыва стали по меньшей мере 5 человек

В результате взрыва на фабрике по производству перлита в китайской провинции Шаньдун погибли как минимум 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщается, взрыв произошел около 21:35 по местному времени в помещении цеха по производству перлита в китайском городе Цинчжоу в провинции Шаньдун.

Отмечается, что в результате взрыва погибли 5 человек, еще 3 человека, которые находились за пределами цеха, получили легкие травмы.

По результатам предварительного расследования, взрыв произошел из-за утечки газа из резервуара.

Правоохранители задержали владельца фабрики. В настоящее время проводится расследование.

Напомним, ранее в Китае произошел взрыв на химическом заводе в городе Яничене. В результате взрыва погибли по меньшей мере 62 человек. Еще 34 человек оставались в критическом состоянии. Медики также оценивали состояние еще 60 человек как тяжелое.

Китайские СМИ отмечали, что взрыв на заводе пестицидов был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии в полтора километра и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей.

Добавим, 28 марта на северо-востоке Китая в Шэньяне неизвестный поджег полицейский участок, после чего привел в действие взрывное устройство. В результате инцидента погиб сам подрывник, еще три человека получили ранения.

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