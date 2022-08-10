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В США проинформировали об уровне радиации возле Запорожской АЭС: что известно

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты продолжают пристально следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС и призвали Россию вернуть станцию под полный контроль Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь отметила, что отчет Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности утверждает: радиационные датчики продолжают предоставлять данные.

По ее словам, в США пока не видели никаких признаков повышенного или ненормального уровня радиации.

"Мы также знаем о сообщениях об ненадлежащем выполнении мер безопасности на АЭС от украинских властей и операторов, и благодарны за их преданность ядерной безопасности при тяжелых обстоятельствах. Бои возле АЭС - это опасно", - сказала Карин Жан-Пьер.

Она также призвала Россию прекратить любые действия на или возле Запорожской АЭС и вернуть станцию под полный контроль Украины.

"Со своей стороны мы и в дальнейшем будем поддерживать возможности МАГАТЭ продлить их технический мандат, чтобы гарантировать ядерную безопасность Украины", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее указывали, что катастрофа на ЗАЭС будет в десять раз мощнее чем Чернобыльская в 1986 году.

Угроза растет на фоне российских обстрелов территории станции, а также информации о том, что противник ее заминировал.

К слову, в случае катастрофы на Запорожской АЭС эвакуации подлежит население в радиусе 50 километров. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей

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