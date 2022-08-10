В США проинформировали об уровне радиации возле Запорожской АЭС: что известно

Пресс-секретарь отметила, что отчет Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности утверждает: радиационные датчики продолжают предоставлять данные.

По ее словам, в США пока не видели никаких признаков повышенного или ненормального уровня радиации.

"Мы также знаем о сообщениях об ненадлежащем выполнении мер безопасности на АЭС от украинских властей и операторов, и благодарны за их преданность ядерной безопасности при тяжелых обстоятельствах. Бои возле АЭС - это опасно", - сказала Карин Жан-Пьер.

Она также призвала Россию прекратить любые действия на или возле Запорожской АЭС и вернуть станцию под полный контроль Украины.

"Со своей стороны мы и в дальнейшем будем поддерживать возможности МАГАТЭ продлить их технический мандат, чтобы гарантировать ядерную безопасность Украины", - добавила пресс-секретарь Белого дома.