В США проинформировали об уровне радиации возле Запорожской АЭС: что известно
Соединенные Штаты продолжают пристально следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС и призвали Россию вернуть станцию под полный контроль Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь отметила, что отчет Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности утверждает: радиационные датчики продолжают предоставлять данные.
По ее словам, в США пока не видели никаких признаков повышенного или ненормального уровня радиации.
"Мы также знаем о сообщениях об ненадлежащем выполнении мер безопасности на АЭС от украинских властей и операторов, и благодарны за их преданность ядерной безопасности при тяжелых обстоятельствах. Бои возле АЭС - это опасно", - сказала Карин Жан-Пьер.
Она также призвала Россию прекратить любые действия на или возле Запорожской АЭС и вернуть станцию под полный контроль Украины.
"Со своей стороны мы и в дальнейшем будем поддерживать возможности МАГАТЭ продлить их технический мандат, чтобы гарантировать ядерную безопасность Украины", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, ранее указывали, что катастрофа на ЗАЭС будет в десять раз мощнее чем Чернобыльская в 1986 году.
Угроза растет на фоне российских обстрелов территории станции, а также информации о том, что противник ее заминировал.
К слову, в случае катастрофы на Запорожской АЭС эвакуации подлежит население в радиусе 50 километров. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей