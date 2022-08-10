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У США поінформували про рівень радіації біля Запорізької АЕС: що відомо

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Середа 10 серпня 2022 01:05
У США поінформували про рівень радіації біля Запорізької АЕС: що відомо Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати продовжують пильно стежити за ситуацією довкола Запорізької АЕС і закликали Росію повернути станцію під повний контроль України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

Прессекретар зазначила, що звіт Міністерства енергетики та Національного управління ядерної безпеки стверджує: радіаційні датчики продовжують надавати дані.

За її словами, у США поки не бачили жодних ознак підвищеного чи ненормального рівня радіації.

"Ми також знаємо про повідомлення щодо неналежного виконання заходів безпеки на АЕС від української влади та операторів, та вдячні за їхню відданість ядерній безпеці за важких обставин. Бої біля АЕС - це небезпечно", - сказала Карін Жан-П'єр.

Вона також закликала Росію припинити будь-які дії на чи біля Запорізької АЕС і повернути станцію під повний контроль України.

"Зі свого боку ми й надалі підтримуватимемо можливості МАГАТЕ продовжити їхній технічний мандат, щоб гарантувати ядерну безпеку України", - додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше вказували, що катастрофа на ЗАЕС буде у десять разів потужніша, ніж Чорнобильська в 1986 році.

Загроза зростає на тлі російських обстрілів території станції, а також інформації про те, що противник її замінував.

До слова, у разі катастрофи на Запорізькій АЕС евакуації підлягає населення в радіусі 50 кілометрів. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей

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