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В США прогнозируют, что РФ может усилить агрессию в Украине на Рождество

Новости » Политика    26.12.2018 - 18:01
В США прогнозируют, что РФ может усилить агрессию в Украине на Рождество
Иллюстративное фото (structure.mil.ru)

По словам экс-посла Хербста, РФ совершает акты агрессии, когда мир этого не ожидает

Американские аналитики прогнозируют, что Россия может нарастить агрессию в Украине во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Издание приводит точку зрения бывшего посла США в Украине Джона Хербста, который считает, что РФ совершает акты агрессии, когда мировое сообщество этого не ожидает.

"Москва любит совершать агрессию, когда мир не обращает внимания. Она вторглась в Афганистан в течение Рождественских праздников в 1979 году и напала на Грузию во время сезона отпусков в августе", - цитирует издание Гербста.

Экс-посол, в частности, считает, что вероятность атаки Кремля может повлечь слабая реакция Запада на эскалацию Москвой агрессивных действий против Украины после захвата кораблей в Керченском проливе.

Директор Центра дипломатии Байдена Майкл Карпенте отмечает, что эскалация в противостоянии за контроль над Азовским морем может возрасти. 

"Россияне хотят полного доминирования над Керченским проливом и Азовским морем и украинцы не хотят отдавать контроль над своими территориальными водами и свободу прохождения через пролив и это их право. Поэтому, потенциал эскалации большой", - говорит Майкл Карпентер.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении действия правового режима военного положения в десяти областях Украины.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Черное море не принадлежит России, и что Великобритания отправила туда корабль Королевского флота, чтобы показать, что Киев не один.

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