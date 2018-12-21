Черное море не принадлежит России, - министр обороны Британии

Фото: Гэвин Уильямсон (VanHuy NGUYEN flickr)

Уильямсон отметил, что напряженность в Азовском море остается высокой после того, как в прошлом месяце Россия захватила три украинских военно-морских судна

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Черное море не принадлежит России и что Великобритания отправила туда корабль Королевского флота, чтобы показать, что Киев не один. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Уильямсон отметил, что напряженность в Азовском море остается высокой после того, как в прошлом месяце Россия захватила три украинских военно-морских судна и их команды.

"Причина того, что корабль HMS Echo здесь, заключается в том, что мы в первую очередь хотим продемонстрировать солидарность с Украиной, и тот факт, что Украина не одинока", - сказал Уильямсон.

"Но также демонстрируем наше право иметь возможность заходить в такие порты, как Одесса, о свободе судоходства, свободе передвижения военно-морского флота, о возможности действовать в Черном море", - добавил он.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Российская Федерация значительно усилила группировку своих войск в Азовском море.

Также ранее сообщалось, что Россия усиливает военное присутствие в Азовском море. Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря. Фрегат двигался в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму.