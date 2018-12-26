В МинВОТ рассказали, какие вопросы решили в регионах во время военного положения

Фото: Георгий Тука (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Туки, во время военного положения в регионах появились планы действий для госучреждений, которых не было раньше

За время действия военного положения в 10 регионах Украины смогли значительно усилить уровень подготовленности к возможной атаке со стороны России. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, сейчас подготовка к негативным воздействиям со стороны РФ значительно выше, чем на Донбассе в 2014 году.

"Я ожидал, что ситуация будет хуже. Но оказалось, что государственные региональные учреждения сделали определенные выводы из событий на Востоке. И сейчас на региональном уровне подготовка к возможным негативным воздействиям со стороны РФ значительно выше, чем это было в Донецкой и Луганской областях в ​​2014 году", - сообщил Тука.

Чиновник подчеркнул, что во время действия военного положения в регионах появились планы действий для государственных учреждений, которых не было раньше.

"Во время оккупации на востоке люди столкнулись с тем, что архивы Пенсионного фонда остались на оккупированных территориях. Это привело к огромным проблемам, ведь расчеты пенсий для переселенцев основываются именно на бумажных делах. Но это верхушка айсберга. Люди даже не догадываются об огромном количестве архивов по личных делам, линий коммуникаций по водо- и энергоснабжению", - сказал он.

По словам Туки, во время действия военного положения архивы из регионов не вывозились, но был наработан алгоритм, который позволит в случае необходимости в кратчайшие сроки эвакуировать данные архивы.

"Мне подтвердили люди, которые занимаются этим вопросом. Я разговаривал с людьми из Харьковской области, из Запорожья и из Днепра. Не знаю по Херсонской области, но, думаю, что Херсонская область так же", - добавил он.

Замминистра уточнил, что алгоритмы эвакуации документов в экстренной ситуации должны быть разработаны в каждом регионе.

Напомним, Тука считает, что военное положение в Украине необходимо продолжить.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня в Украине последний день действия военного положения в десяти областях страны.

Отметим, что СНБО в среду соберется для решения вопроса о возможном продолжении военного положения в государстве.