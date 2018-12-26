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У США прогнозують, що РФ може посилити агресію в Україні на Різдво

Новини » Політика    26.12.2018 - 18:01
У США прогнозують, що РФ може посилити агресію в Україні на Різдво
Ілюстративне фото (structure.mil.ru)

За словами екс-посла Гербста, РФ вчиняє акти агресії, коли світ цього не очікує

Американські аналітики прогнозують, що Росія може наростити агресію в Україні під час новорічних та різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Видання наводить точку зору колишнього посла США в Україні Джона Гербста, який вважає, що РФ вчиняє акти агресії, коли світова спільнота цього не очікує. 

"Москва любить вчиняти дії з агресії, коли світ не звертає уваги. Вона вторглась до Афганістану протягом Різдвяних свят в 1979 році і напала на Грузію під час сезону відпусток в серпні", - цитує видання Гербста.

Екс-посол, зокрема, вважає, що ймовірність атаки Кремля може спричинити слабка реакція Заходу на ескалацію Москвою агресивних дій проти України після захоплення кораблів у Керченській протоці. 

Директор Центру дипломатії Байдена Майкл Карпенте наголошує, що ескалація в протистоянні за контроль над Азовським морем може зрости.

"Росіяни прагнуть повного домінування над Керченською протокою та Азовським морем і українці не хочуть віддавати контроль над власними територіальними водами і свободу проходження через протоку і це їх право. Тому, потенціал ескалації великий", - говорить Майкл Карпентер.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко оголосив про припинення дії правового режиму воєнного стану в десяти областях України.

Раніше міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що Чорне море не належить Росії, і що Великобританія відправила туди корабель Королівського флоту, щоб показати, що Київ не один.

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