У США прогнозують, що РФ може посилити агресію в Україні на Різдво

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За словами екс-посла Гербста, РФ вчиняє акти агресії, коли світ цього не очікує

Американські аналітики прогнозують, що Росія може наростити агресію в Україні під час новорічних та різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Видання наводить точку зору колишнього посла США в Україні Джона Гербста, який вважає, що РФ вчиняє акти агресії, коли світова спільнота цього не очікує.

"Москва любить вчиняти дії з агресії, коли світ не звертає уваги. Вона вторглась до Афганістану протягом Різдвяних свят в 1979 році і напала на Грузію під час сезону відпусток в серпні", - цитує видання Гербста.

Екс-посол, зокрема, вважає, що ймовірність атаки Кремля може спричинити слабка реакція Заходу на ескалацію Москвою агресивних дій проти України після захоплення кораблів у Керченській протоці.

Директор Центру дипломатії Байдена Майкл Карпенте наголошує, що ескалація в протистоянні за контроль над Азовським морем може зрости.

"Росіяни прагнуть повного домінування над Керченською протокою та Азовським морем і українці не хочуть віддавати контроль над власними територіальними водами і свободу проходження через протоку і це їх право. Тому, потенціал ескалації великий", - говорить Майкл Карпентер.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко оголосив про припинення дії правового режиму воєнного стану в десяти областях України.

Раніше міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що Чорне море не належить Росії, і що Великобританія відправила туди корабель Королівського флоту, щоб показати, що Київ не один.