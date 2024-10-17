США продовжують співпрацювати з Україною щодо плану перемоги та "інших заходів", - Держдеп

Американський чиновник у бесіді з представниками ЗМІ не став конкретизувати свою минулу заяву про "продуктивні кроки", які влада США вбачає у даному плані, з яким Зеленський ознайомив американського колегу Джо Байдена під час візиту до Штатів у вересні.

Так, Міллер утримався уточнити на прохання журналістів, які пункти та положення в ініціативі підтримує американська сторона.

"Я не збираюся вдаватися в різні деталі, окрім того, що скажу, що ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Він додав, що Байден у телефонній бесіді з Зеленським 16 жовтня "очевидно" торкався питання плану перемоги України у війні з РФ.

"Я впевнений, що це була одна з тем розмови. І ми продовжуємо співпрацювати з ними щодо інших заходів, які, на нашу думку, не входять до плану, і які, на нашу думку, допоможуть Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир", - заявив Міллер.

План перемоги України і реакція Заходу

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді вперше презентував громадянам план перемоги, який складається з 5 пунктів. При цьому в документі містяться таємні додатки, які наразі не розкривають публічно.

План раніше був представлений лідерам низки країн - США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в коментарі РБК-Україна, у таємних додатках плану йдеться про удари по території Росії.

Детальніше про пункти плану перемоги, ініційованого Зеленським, - читайте в нашому окремому матеріалі.

Додамо, за словами президента України Зеленського, партнери на Заході поставилися до плану перемоги практично. І зараз команди зосередились на деталях дієвої підтримки.

Також повідомлялося, що минулого тижня представник Держдепу США Міллер заявив, що американська сторона вважає, що план перемоги України містить продуктивні кроки.