США продовжують співпрацювати з Україною щодо плану перемоги та "інших заходів", - Держдеп

Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом план перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Також така робота ведеться владою США і стосовно "інших заходів" в контексті американської допомоги.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Вашингтоні.
Американський чиновник у бесіді з представниками ЗМІ не став конкретизувати свою минулу заяву про "продуктивні кроки", які влада США вбачає у даному плані, з яким Зеленський ознайомив американського колегу Джо Байдена під час візиту до Штатів у вересні.
Так, Міллер утримався уточнити на прохання журналістів, які пункти та положення в ініціативі підтримує американська сторона.
"Я не збираюся вдаватися в різні деталі, окрім того, що скажу, що ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.
Він додав, що Байден у телефонній бесіді з Зеленським 16 жовтня "очевидно" торкався питання плану перемоги України у війні з РФ.
"Я впевнений, що це була одна з тем розмови. І ми продовжуємо співпрацювати з ними щодо інших заходів, які, на нашу думку, не входять до плану, і які, на нашу думку, допоможуть Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир", - заявив Міллер.
Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді вперше презентував громадянам план перемоги, який складається з 5 пунктів. При цьому в документі містяться таємні додатки, які наразі не розкривають публічно.
План раніше був представлений лідерам низки країн - США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії.
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в коментарі РБК-Україна, у таємних додатках плану йдеться про удари по території Росії.
Детальніше про пункти плану перемоги, ініційованого Зеленським, - читайте в нашому окремому матеріалі.
Додамо, за словами президента України Зеленського, партнери на Заході поставилися до плану перемоги практично. І зараз команди зосередились на деталях дієвої підтримки.
Також повідомлялося, що минулого тижня представник Держдепу США Міллер заявив, що американська сторона вважає, що план перемоги України містить продуктивні кроки.
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