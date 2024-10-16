ua en ru
Ср, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський сказав, як Захід поставився до плану перемоги України

Київ, Середа 16 жовтня 2024 13:18
UA EN RU
Зеленський сказав, як Захід поставився до плану перемоги України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський розповів, що партнери на Заході поставилися до плану перемоги практично. І зараз команди зосередились на деталях дієвої підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави у Верховній Раді.

"Партнери України, яким вже був представлений цей план, - поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки. Команди почали працювати", - сказав Зеленський.

Він також підтвердив, що завтра представить план перемоги на засіданні Європейської Ради. При цьому президент наголосив, що для нього було важливо презентувати його Верховній Раді.

"Але я хочу бути відвертим з вами щодо того, як ситуація супроводжується у певній непублічній, в різноформатній комунікації з Україною. Ми чуємо від партнерів деяких таке слово як "перемовини" і значно рідше звучить слово "справедливість". Україна відкрита до дипломатії, але до чесної", - додав Зеленський.

Варто зауважити, що з планом перемоги були ознайомлені американський лідер Джо Байден та кандидати в президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп. Також документ презентували лідерам таких країн як Британія, Франція, Італія та Німеччина.

Зеленський у Раді представив план перемоги

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський під час виступу у парламенті вперше презентував українцям план перемоги у війні. Він складається з п'яти пунктів.

Перший пункт - запрошення України в НАТО. Другий - оборона. Третій - стримування. Четвертий - стратегічний економічний потенціал. Пʼятий пункт, розрахований на післявоєнний час.

Деякі з пунктів мають таємні додатки до них мають доступ саме ті партнери, які володіють відповідним потенціалом.

Президент наголосив, що план розрахований за часом. І якщо почати рухатись за ним зараз, то може вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року.

Детальніше про пункти плану перемоги - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Президент Володимир Зеленський Війна Росії проти України План перемоги Зеленського
NEWS
Росія готує понад 10 тисяч військових КНДР на Далекому Сході, - джерело
Росія готує понад 10 тисяч військових КНДР на Далекому Сході, - джерело
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам