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План перемоги України має "продуктивні кроки", - Держдеп США

Четвер 03 жовтня 2024 01:54
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План перемоги України має "продуктивні кроки", - Держдеп США Фото: речник Держдепартаменту США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Минулого тижня президент Володимир Зеленський був із візитом у США, де представив План перемоги України. Зокрема, Сполучені Штати вважають, що він містить продуктивні кроки.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ"

"Ми отримали цей план, ми його переглянули, ми побачили в ньому низку продуктивних кроків", - заявив він.

Представник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що з боку України не розкривали деталі цього плану публічно, тому і США поки утримаються від обговорень.

За словами Метью Міллер, План перемоги представлений Зеленським включає не лише кроки, які робитиме Україна, але й передбачає дії інших країн.

"Ми будемо спілкуватися (з українською стороною - ред.) з цього приводу", - додав він.

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