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План перемоги складається з пʼяти пунктів та трьох таємних додатків, - Зеленський

Київ, Середа 16 жовтня 2024 12:19
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План перемоги складається з пʼяти пунктів та трьох таємних додатків, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

План перемоги України складається з п'яти пунктів. Також він містить три таємні додатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді.

За словами глави держави, перший пункт - геополітичний, другий та третій - військові. Четвертий пункт стосується економіки, а п'ятий пункт плану - безпековий.

Зеленський заявив, що пункти розраховані за часом. Як пояснив президент, перші чотири пункти - це час війни, щоб її завершити. Пʼятий пункт - на період після війни, щоб гарантувати безпеку.

Деталі українського плану

Як зазначив президент, перший пункт - запрошення України в НАТО, другий - оборона, а третій - стримування. Четвертий - стратегічний економічний потенціал. Пʼятий пункт розрахований на післявоєнний час.

Оборонний пункт плану має таємний додаток, до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги.

У пункті стримування теж є таємний додаток. Його вже отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Детальніше про план перемоги - у нашому матеріалі.

План перемоги України

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила план перемоги у війні з Росією. До цього часу його деталі не розкривалися.

Глава держави представив план президенту США Джо Байдену, оскільки, за словами Зеленського, від рішень США залежать деякі пункти. Також Зеленський показав план кандидатам у президенти США.

Крім того, Зеленський презентував план прем'єр-міністрам Британії та Італії, президенту Франції та канцлеру Німеччини як головним європейським партнерам.

Тепер президент поділився деталями плану перемоги з українцями. Як раніше зазначав Зеленський, запрошення України в НАТО є частиною плану перемоги.

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