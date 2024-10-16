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У таємних додатках плану перемоги йдеться про удари по території РФ, - Подоляк

Київ, Середа 16 жовтня 2024 18:34
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У таємних додатках плану перемоги йдеться про удари по території РФ, - Подоляк Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко, Дмитро Олійник

У таємних додатках плану перемоги України йдеться про можливість ударів по території Росії. Також зазначається, яка зброя для цього потрібна.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, у таємних додатках, які не розкривалися суспільству, йдеться про руйнування логістики ворога, знищення важливих об'єктів, зокрема і місць накопичення військ.

"Ми торкнулися плану перемоги. Там в додатках якраз таки проговорено, яка має бути зброя, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту, знищувати об'єкти накопичування та виробництва, в тому числі, де буде накопичуватися жива сила в глибині РФ, які саме цілі будуть уражені і скільки для цього треба зброї", - сказав Подоляк.

План перемоги України

У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський представив у парламенті план перемоги України. Він складається з п'яти пунктів, які стосуються оборони, військової, економічної та безпекової складової.

Також, за словами президента, план містить три таємні додатки, які представили окремим партнерам. Детальніше про план перемоги України - за посиланням.

Додамо, що план перемоги містить обов'язкове запрошення України в НАТО. В Україні вважають, що запрошення потрібно до того, як Джо Байден піде з Білого дому.

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Офіс президента Війна в Україні Михайло Подоляк План перемоги Зеленського
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У таємних додатках плану перемоги йдеться про удари по території РФ, - Подоляк
У таємних додатках плану перемоги йдеться про удари по території РФ, - Подоляк
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