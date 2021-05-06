UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США продолжат заставлять Россию платить за войну на Донбассе, - Блинкен

Автор: РБК-Украина

США и союзники продолжат заставлять Россию платить за войну на Донбассе. Это будет продолжаться до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта с Украиной.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вместе с союзниками и партнерами мы продолжаем возлагать издержки на Россию до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта", - написал в своем Twitter Блинкен.

Госсекретарь назвал "мрачным моментом", когда он вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием, возлагал цветы к Стене памяти в честь украинцев, погибших в результате агрессии России на Донбассе.

Напомним, ранее прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь уже встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой и главами фракций украинского парламента.

Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГоссекретарь