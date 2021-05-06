США продовжать змушувати Росію платити за війну на Донбасі, - Блінкен

США і союзники продовжать змушувати Росію платити за війну на Донбасі. Це триватиме до тих пір, поки Москва не вибере мир замість конфлікту з Україною.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Разом з союзниками і партнерами ми продовжуємо покладати витрати на Росію до тих пір, поки Москва не вибере світ замість конфлікту", - написав у своєму Twitter Блінкен.
Держсекретар назвав "похмурим моментом", коли він разом з главою МЗС України Дмитром Кулебою і предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм, покладав квіти до стіни пам'яті на честь українців, загиблих в результаті агресії Росії на Донбасі.
Нагадаємо, раніше пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Держсекретар вже зустрівся з главою МЗС Дмитром Кулебою і главами фракцій українського парламенту.
Більш детально про те, як проходить візит Блінкена до Києва - у матеріалі РБК-Україна.