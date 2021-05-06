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США продовжать змушувати Росію платити за війну на Донбасі, - Блінкен

Автор: РБК-Україна

США і союзники продовжать змушувати Росію платити за війну на Донбасі. Це триватиме до тих пір, поки Москва не вибере мир замість конфлікту з Україною.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Разом з союзниками і партнерами ми продовжуємо покладати витрати на Росію до тих пір, поки Москва не вибере світ замість конфлікту", - написав у своєму Twitter Блінкен.

Держсекретар назвав "похмурим моментом", коли він разом з главою МЗС України Дмитром Кулебою і предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм, покладав квіти до стіни пам'яті на честь українців, загиблих в результаті агресії Росії на Донбасі.

Нагадаємо, раніше пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Держсекретар вже зустрівся з главою МЗС Дмитром Кулебою і главами фракцій українського парламенту.

Більш детально про те, як проходить візит Блінкена до Києва - у матеріалі РБК-Україна.

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