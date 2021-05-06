США пообещали не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба
Американский государственный секретарь Энтони Блинкен пообещал, что США не будут заключать никаких договоренностей касательно Украины без Украины. Такое обещание он дал в ходе сегодняшнего визита в Министерство иностранных дел Украины.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время эфира в Facebook.
"Он (госсекретарь США - ред.) сказал, что Украина никогда не должна сомневаться в США. США никогда не будут договариваться ни с кем об Украине без Украины", - сообщил министр.
Кулеба отметил, что обсуждать Украину без Украины можно, а вот договариваться о ней - нет.
"Есть популярный тезис, что нельзя говорить об Украине без Украины. Это неправильный тезис. Нельзя договариваться об Украине без Украины, а говорить нужно. Договариваться без нас о нас - нельзя. Обещание этого не делать прозвучало сегодня от госсекретаря", - сказал он.
Напомним, президент США Джо Байден планирует в этом году встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. Как рассказали в Белом доме, среди тем предстоящей встречи будет Украина.
В то же время президент Владимир Зеленский заявлял, что обсуждение Украины во время встречи Байдена и Путина не будет предметным, ибо там не будет представителя Украины.