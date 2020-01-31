Соединенные Штаты Америки (США) продолжат вводить санкции против России до возврата Крыма Украине. Об этом в Twitter сообщила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус.

В частности, Ортагус прокомментировала сегодняшние встречи госсекретаря Майка Помпео с украинским руководством.

"Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет мир на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка с Украиной", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин США расширил санкции против России. В частности, под санкции попали организаторы незаконных выборов в оккупированном Крыму. Кроме того, в санкционный список попала компания Grand Service Express, которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

До этого сообщалось, что Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму. Канадские власти отмечают, что санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники "едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов".