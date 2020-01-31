Сполучені Штати Америки (США) продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму Україні. Про це у Twitter повідомила речник Державного департаменту США Морган Ортагус.

Зокрема, Ортагус прокоментувала сьогоднішні зустрічі держсекретаря Майка Помпео з українським керівництвом.

"Ми будемо продовжувати вводити санкції проти Росії до тих пір, поки вона не поверне мир на Донбасі і не припинить окупацію Криму. Наша підтримка з Україною", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінфін США розширив санкції проти Росії. Зокрема, під санкції потрапили організатори незаконних виборів в окупованому Криму. Крім того, в санкційний список потрапила компанія Grand Service Express, яка є оператором пасажирських залізничних перевезень у Крим.

До цього повідомлялося, що Канада розширила санкції проти Росії за "вибори" в Криму. Канадська влада відзначає, що санкції демонструють, що Канада та її союзники "єдині у своєму засудженні анексії Росією Криму і проведення там восени минулого року незаконних виборів".