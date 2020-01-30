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В России считают, что санкции США и Канады не помешают ж/д сообщениям с аннексированным Крымом

Новости » Политика     30.01.2020 - 20:26
В России считают, что санкции США и Канады не помешают ж/д сообщениям с аннексированным Крымом
Иллюстративное фото (wikimapia)

Спикер МИД РФ Мария Захарова попыталась назвать аннексию Крыма - демократией, которой мешают США и Канада

В России считают, что санкции США и Канады не помешают железнодорожному движению с аннексированным Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, якобы попытки санкционного давления США выглядят все более нелепо, никакие санкции Вашингтона и Оттавы не остановят железнодорожное сообщение между аннексированным Крымом и территорией России.

"С каждым разом инициированная Вашингтоном попытка давления выглядит все более нелепо. Эти все действия не приносили нужных Вашингтону и Оттаве результатов раньше и не принесут их и сейчас. Никакие санкции не могут остановить железнодорожное сообщение между Крымом и остальной территорией России, как, видимо, об этом мечтают в Соединенных Штатах Америки", - говорит Захарова.

Захарова заявила, что США и Канада, называющие себя демократами, почему-то упорно отказывают в праве на якобы демократический выбор жителям АР Крым.

"Кстати говоря, такие санкции, давление, политические оценки, какие-то там бесконечные форумы, обвинения, вот это все было очень бы востребованным и необходимо в тот момент, когда жители Крыма пытались провести референдум, а им на протяжении многих лет это сделать центральные власти не давали. Где были санкции, где были доклады, где была правозащитная деятельность? Все это, конечно, такая циничная игра", - сказала она.

Напомним, Совет Европейского союза опубликовал решение о расширении санкций против России. Совет Европы официально внес семь человек в список санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что 28 января министры стран-членов ЕС одобрили расширение списка санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Список санкций теперь содержит 177 человек и 44 организации.

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