США продлили санкции против Беларуси

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение продлить режим санкций в отношении Беларуси еще на год. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт.

Согласно заявлению, имеется в виду сохранение в силе ограничительных мер, введенных на основании указа президент Джорджа Буша от 16 июня 2006 года.

"Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Согласно документу, под "блокирование собственности и имущественных прав" подпадают лица, подрывавшие демократические процессы или институты в Беларуси, нарушающие права человека и замешанные в коррупции".

Подписанный нынешним президентом США Дональдом Трампом документ направлен Конгрессу США.

Напомним, в июне в Беларуси расстреляли осужденного за убийство троих человек. Ранее Совет Европы призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее окончательной отмене.