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США продовжили санкції проти Білорусі


Згідно адресованому Конгресу документом, дії деяких білоруських чиновників продовжують загрожувати США

Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення продовжити режим санкцій відносно Білорусі ще на рік. Про це йдеться в заяві Білого дому, передає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт.

Згідно із заявою, мається на увазі збереження в силі обмежувальних заходів, запроваджених на підставі указу президента Джорджа Буша від 16 червня 2006 року.

"Дії і політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують представляти загрозу національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів", - йдеться в заяві.

Згідно з документом, під "блокування власності і майнових прав" підпадають особи, які підривали демократичні процеси або інститути в Білорусі, які порушують права людини та причетні до корупції".

Підписаний нинішнім президентом США Дональдом Трампом документ спрямований Конгресу США.

 

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