США продадуть Польщі 250 БТР Stryker за "символічну ціну" в один долар

Як заявив віцепрем'єр-міністр Польщі та міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш, Варшава прийме цю угоду. Її вже схвалив польський Генеральний штаб, що є однією з головних умов.

БТРи залишаться у Польщі після того, як США виведуть військові підрозділи, які мають ці бронемашини на озброєнні. Зараз вирішуються логістичні питання, потрібні для остаточного узгодження передачі.

"Після попереднього аналізу ми домовилися, що військові перевірять їхній технічний стан та оцінять їхню придатність для наших збройних сил - чи це хороший матеріал для навчання, оперативних операцій, чи нам потрібен цей тип обладнання", - заявив міністр.

Видання зазначає, що усі Stryker потребуватимуть ремонту, оскільки вони "б/в" (були у використанні). Це може бути дорогим рішенням для Польщі. Також рішення забрати ці БТР може підірвати зусилля польського уряду щодо збільшення в збройних силах техніки вітчизняного виробництва.

Проте, як заявив міністр, більше бронемашин для польської армії означає кращу його боєздатність. До того ж зараз польська армія страждає від серйозної нестачі сучасної бронетехніки. В Генштабі польської армії зі свого боку додали, що остаточне рішення буде прийнято ще нескоро, якщо ситуація з безпекою різко не погіршиться.