США продадуть Польщі 250 БТР Stryker за "символічну ціну" в один долар

США запропонували Польщі придбати 250 вживаних бронетранспортерів Stryker за "символічною ціною". Вона складе один долар за один БТР, бронемашини залишаються від підрозділів США, які Вашингтон планує вивести.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Breaking Defence.
Як заявив віцепрем'єр-міністр Польщі та міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш, Варшава прийме цю угоду. Її вже схвалив польський Генеральний штаб, що є однією з головних умов.
БТРи залишаться у Польщі після того, як США виведуть військові підрозділи, які мають ці бронемашини на озброєнні. Зараз вирішуються логістичні питання, потрібні для остаточного узгодження передачі.
"Після попереднього аналізу ми домовилися, що військові перевірять їхній технічний стан та оцінять їхню придатність для наших збройних сил - чи це хороший матеріал для навчання, оперативних операцій, чи нам потрібен цей тип обладнання", - заявив міністр.
Видання зазначає, що усі Stryker потребуватимуть ремонту, оскільки вони "б/в" (були у використанні). Це може бути дорогим рішенням для Польщі. Також рішення забрати ці БТР може підірвати зусилля польського уряду щодо збільшення в збройних силах техніки вітчизняного виробництва.
Проте, як заявив міністр, більше бронемашин для польської армії означає кращу його боєздатність. До того ж зараз польська армія страждає від серйозної нестачі сучасної бронетехніки. В Генштабі польської армії зі свого боку додали, що остаточне рішення буде прийнято ще нескоро, якщо ситуація з безпекою різко не погіршиться.
Зазначимо, що тим часом європейські офіційні особи намагаються переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа переглянути рішення про скорочення американської військової присутності в Європі.
Нещодавно розпочали масштабне скорочення своєї військової присутності у Східній Європі. Близько 800 американських військовослужбовців відкликають із Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.
Це повністю перекликається із тим, що ще на початку 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.
При цьому в Конгресі США ідеї Трампа викликають розлючення. Там в середині листопада заявили, що у Пентагоні дійсно почали говорити про бажання скоротити військову присутність США, в тому числі в країнах Балтії, але Конгрес налаштований цьому протидіяти.