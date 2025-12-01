Країни ЄС намагаються переконати США не виводити війська з Європи, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Однак, за оцінками учасників, через проблеми з транспортною інфраструктурою підкріплення може прибувати на передову через кілька тижнів, залишаючи румунські сили віч-на-віч із умовним противником, передає Bloomberg.

На маневрах у районі Чінку, розташованому за 260 км від Бухареста, європейські військові під командуванням Франції відпрацьовували оборону карпатських рубежів.

За даними джерел Bloomberg, листопадові навчання НАТО у Румунії показали залежність європейських країн від американської підтримки.

Що передувало

Раніше Сполучені Штати розпочали масштабне скорочення своєї військової присутності у Східній Європі. Зокрема, близько 800 американських військовослужбовців відкликають із Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

27 жовтня через офіційні процедури НАТО було підтверджено рішення про виведення частини американських сил із Румунії. Наразі підрозділи США дислоковані на базах Михаїла Когелнічану, Девеселу та Кимпія-Турзій, однак поки не уточнюється, яку саме з них торкнеться скорочення.

Водночас у Польщі заявили, що наразі не отримували жодної офіційної інформації щодо можливого зменшення чисельності американських військових на своїй території.

Зауважимо, що ще на початку року президент США Дональд Трамп заявив, що хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.

Навесні стало відомо, що європейці побоюються, що їх не попередять заздалегідь і вони дізнаються зі ЗМІ, що тисячі американських військовослужбовців виводяться з континенту.