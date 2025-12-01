ua en ru
Країни ЄС намагаються переконати США не виводити війська з Європи, - Bloomberg

Понеділок 01 грудня 2025 12:44
Країни ЄС намагаються переконати США не виводити війська з Європи, - Bloomberg Фото: Євросоюз намагається переконати США не виводити війська з Європи (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Європейські офіційні особи намагаються переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа переглянути рішення про скорочення американської військової присутності в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел Bloomberg, листопадові навчання НАТО у Румунії показали залежність європейських країн від американської підтримки.

На маневрах у районі Чінку, розташованому за 260 км від Бухареста, європейські військові під командуванням Франції відпрацьовували оборону карпатських рубежів.

Однак, за оцінками учасників, через проблеми з транспортною інфраструктурою підкріплення може прибувати на передову через кілька тижнів, залишаючи румунські сили віч-на-віч із умовним противником, передає Bloomberg.

Що передувало

Раніше Сполучені Штати розпочали масштабне скорочення своєї військової присутності у Східній Європі. Зокрема, близько 800 американських військовослужбовців відкликають із Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

27 жовтня через офіційні процедури НАТО було підтверджено рішення про виведення частини американських сил із Румунії. Наразі підрозділи США дислоковані на базах Михаїла Когелнічану, Девеселу та Кимпія-Турзій, однак поки не уточнюється, яку саме з них торкнеться скорочення.

Водночас у Польщі заявили, що наразі не отримували жодної офіційної інформації щодо можливого зменшення чисельності американських військових на своїй території.

Зауважимо, що ще на початку року президент США Дональд Трамп заявив, що хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.

Навесні стало відомо, що європейці побоюються, що їх не попередять заздалегідь і вони дізнаються зі ЗМІ, що тисячі американських військовослужбовців виводяться з континенту.

Євросоюз НАТО Сполучені Штати Америки
