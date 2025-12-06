США продадут Польше 250 БТР Stryker за "символическую цену" в один доллар

Как заявилвице-премьер-министр Польши и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, Варшава примет это соглашение. Его уже одобрил польский Генеральный штаб, что является одним из главных условий.

БТРы останутся в Польше после того, как США выведут военные подразделения, которые имеют эти бронемашины на вооружении. Сейчас решаются логистические вопросы, необходимые для окончательного согласования передачи.

"После предварительного анализа мы договорились, что военные проверят их техническое состояние и оценят их пригодность для наших вооруженных сил - хороший ли это материал для обучения, оперативных операций, нужен ли нам этот тип оборудования", - заявил министр.

Издание отмечает, что все Stryker потребуют ремонта, поскольку они "б/у" (были в использовании). Это может быть дорогим решением для Польши. Также решение забрать эти БТР может подорвать усилия польского правительства по увеличению в вооруженных силах техники отечественного производства.

Однако, как заявил министр, больше бронемашин для польской армии означает лучшую его боеспособность. К тому же сейчас польская армия страдает от серьезной нехватки современной бронетехники. В Генштабе польской армии со своей стороны добавили, что окончательное решение будет принято еще нескоро, если ситуация с безопасностью резко не ухудшится.