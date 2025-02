США продадуть Ізраїлю зброю на 7,4 млрд доларів

У п'ятницю, 7 лютого, Держдепартамент повідомив Конгресу США про схвалення продажу 3 тисяч ракет класу "повітря-земля" Hellfire і відповідного обладнання на суму 660 млн доларів. Також туди увійдуть бомби, системи наведення і детонатори, загальна вартість яких становитиме 6,75 млрд доларів.

"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати і підтримувати сильний і готовий потенціал самооборони", - йдеться в заявах Держдепартаменту.

Продажі включають понад 2100 250-фунтових бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для 500-фунтових бомб MK-82. Постачання бомб і пов'язаних із ними систем наведення, як очікують, почнуться наступного року, тоді як Hellfires, вироблені Lockheed Martin Corp., почнуться 2028 року.

Передбачувані продажі бомб здійснюватимуться як із запасів США, так і від підрядників, включно з Boeing Co., ATK Tactical Systems Co. і підрозділом L3Harris Technologies Inc.

Bloomberg додало, що минулого місяця адміністрація президента США Дональда Трампа відправила Ізраїлю партію бомб вагою 2 тисячі фунтів. Йдеться про зброю, постачання якої було припинено колишнім американським президентом Джо Байденом через те, як Ізраїль провів військовий наступ на ХАМАС у Газі.