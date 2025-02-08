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США продадуть Ізраїлю зброю на 7,4 млрд доларів

Фото: поставки заплановані на роки вперед (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Адміністрація Трампа схвалила продаж Ізраїлю зброї на понад 7,4 млрд доларів. До цього списку увійдуть ракети, бомби та багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У п'ятницю, 7 лютого, Держдепартамент повідомив Конгресу США про схвалення продажу 3 тисяч ракет класу "повітря-земля" Hellfire і відповідного обладнання на суму 660 млн доларів. Також туди увійдуть бомби, системи наведення і детонатори, загальна вартість яких становитиме 6,75 млрд доларів.

"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати і підтримувати сильний і готовий потенціал самооборони", - йдеться в заявах Держдепартаменту.

Продажі включають понад 2100 250-фунтових бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для 500-фунтових бомб MK-82. Постачання бомб і пов'язаних із ними систем наведення, як очікують, почнуться наступного року, тоді як Hellfires, вироблені Lockheed Martin Corp., почнуться 2028 року.

Передбачувані продажі бомб здійснюватимуться як із запасів США, так і від підрядників, включно з Boeing Co., ATK Tactical Systems Co. і підрозділом L3Harris Technologies Inc.

Bloomberg додало, що минулого місяця адміністрація президента США Дональда Трампа відправила Ізраїлю партію бомб вагою 2 тисячі фунтів. Йдеться про зброю, постачання якої було припинено колишнім американським президентом Джо Байденом через те, як Ізраїль провів військовий наступ на ХАМАС у Газі.

Нагадаємо, наприкінці січня нова адміністрація у США вирішила зняти обмеження на постачання Ізраїлю важких авіаційних бомб, таким чином скасувавши заборону Джо Байдена. Ця заборона в травні минулого року спричинила одну з найбільших криз у відносинах між США та Ізраїлем за час війни в Секторі Гази.

Візит Нетаньяху до США

Також ми повідомляли, що 4 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав з офіційним візитом Вашингтон, це був перший візит іноземного політика до Трампа на посаді новообраного президента. Під час візиту глава ізраїльського уряду провів переговори з Трампом.

За підсумками переговорів Трамп заявив, що палестинці будуть змушені тимчасово переселитися зі зруйнованого Сектора Гази до Єгипту та Йорданії. Угруповання ХАМАС і Палестинська адміністрація не підтримали цю ідею.

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