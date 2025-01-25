ua en ru
Нд, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Адміністрація Трампа доручила Пентагону зняти обмеження на бомби для Ізраїлю, - Axios

Вашингтон, Субота 25 січня 2025 23:21
UA EN RU
Адміністрація Трампа доручила Пентагону зняти обмеження на бомби для Ізраїлю, - Axios Фото: адміністрація президента США вирішил зняти обмеження з Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила зняти обмеження на постачання Ізраїлю важких авіаційних бомб. Відповідне розпорядження вже отримав Пентагон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Axios.

Як розповіли Axios три ізраїльські чиновники, адміністрація Трампа вирішила скасувати заборону свого попередника Джо Байдена на постачання Ізраїлю 2000-фунтових (приблизно 900 кг) авіаційних бомб. Ця заборона, як нагадує Axios, у травні минулого року спричинила одну з найбільших криз у відносинах між США та Ізраїлем за час війни в Газі.

За словами ізраїльського чиновника, уряд Ізраїлю отримав повідомлення від Пентагону про зняття обмеження ще у п'ятницю, 24 січня. Очікується, що 1800 бомб MK-84, які зберігалися в США, будуть завантажені на корабель і доставлені в Ізраїль найближчими днями.

Axios також нагадало, що адміністрація Байдена, коли запроваджувала обмеження, керувалась занепокоєнням, що застосування цих важких авіабомб може спричинити значні жертви серед цивільного населення Сектору Гази.

Війна та перемир'я в Секторі Газа

У жовтні 2023 року бойовики ХАМАС напали з Сектору Газа на територію Ізраїлю. Це короткочасне вторгнення, яке супроводжувалось масовими вбивствами, призвело до повномасштабної війни Ізраїлю проти ХАМАС в Секторі Газа. А з часом конфлікт перекинувсь і на територію сусіднього Лівану.

Проте у січні цього року за посередництва США, Катару та інших країн вдалося досягти угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Перемир'я почало діяти минулої неділі, 19 січня, після того, як бойовики ХАМАС звільнили кількох ізраїльських заручників.

Більше про угоду між Ізраїлем та ХАМАС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Туск: якщо Орбан заблокує санкції ЄС, то він в команді Путіна
Туск: якщо Орбан заблокує санкції ЄС, то він в команді Путіна
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ