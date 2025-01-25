Адміністрація Трампа доручила Пентагону зняти обмеження на бомби для Ізраїлю, - Axios
Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила зняти обмеження на постачання Ізраїлю важких авіаційних бомб. Відповідне розпорядження вже отримав Пентагон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Axios.
Як розповіли Axios три ізраїльські чиновники, адміністрація Трампа вирішила скасувати заборону свого попередника Джо Байдена на постачання Ізраїлю 2000-фунтових (приблизно 900 кг) авіаційних бомб. Ця заборона, як нагадує Axios, у травні минулого року спричинила одну з найбільших криз у відносинах між США та Ізраїлем за час війни в Газі.
За словами ізраїльського чиновника, уряд Ізраїлю отримав повідомлення від Пентагону про зняття обмеження ще у п'ятницю, 24 січня. Очікується, що 1800 бомб MK-84, які зберігалися в США, будуть завантажені на корабель і доставлені в Ізраїль найближчими днями.
Axios також нагадало, що адміністрація Байдена, коли запроваджувала обмеження, керувалась занепокоєнням, що застосування цих важких авіабомб може спричинити значні жертви серед цивільного населення Сектору Гази.
Війна та перемир'я в Секторі Газа
У жовтні 2023 року бойовики ХАМАС напали з Сектору Газа на територію Ізраїлю. Це короткочасне вторгнення, яке супроводжувалось масовими вбивствами, призвело до повномасштабної війни Ізраїлю проти ХАМАС в Секторі Газа. А з часом конфлікт перекинувсь і на територію сусіднього Лівану.
Проте у січні цього року за посередництва США, Катару та інших країн вдалося досягти угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Перемир'я почало діяти минулої неділі, 19 січня, після того, як бойовики ХАМАС звільнили кількох ізраїльських заручників.
Більше про угоду між Ізраїлем та ХАМАС - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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