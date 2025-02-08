США продадут Израилю оружие на 7,4 млрд долларов

Администрация Трампа одобрила продажу Израилю оружия на более чем 7,4 млрд долларов. В этот список войдут ракеты, бомбы и многое другое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В пятницу, 7 февраля, Госдепартамента уведомил Конгресс США об одобрении продажи 3 тысяч ракет класса "воздух-земля" Hellfire и соответствующего оборудования на сумму 660 млн долларов. Также туда войдут бомбы, системы наведения и детонаторы, общая стоимость которых составит 6,75 млрд долларов.
"Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильный и готовый потенциал самообороны", - говорится в заявлениях Госдепартамента.
Продажи включают более 2100 250-фунтовых бомб GBU-39/B и 2800 корпусов для 500-фунтовых бомб MK-82. Поставки бомб и связанных с ними систем наведения, как ожидается, начнутся в следующем году, в то время как Hellfires, производимые Lockheed Martin Corp., начнутся в 2028 году.
Предполагаемые продажи бомб будут осуществляться как из запасов США, так и от подрядчиков, включая Boeing Co., ATK Tactical Systems Co. и подразделение L3Harris Technologies Inc.
Bloomberg добавило, что в прошлом месяце администрация президента США Дональда Трампа отправила Израилю партию бомб весом 2 тысячи фунтов. Речь идет об оружии, поставка которого была приостановлена бывшим американским президентом Джо Байденом из-за того, как Израиль провел военное наступление на ХАМАС в Газе.
Напомним, в конце января новая администрация в США решила снять ограничения на поставки Израилю тяжелых авиационных бомб, таким образом отменив запрет Джо Байдена. Этот запрет в мае прошлого года вызвал один из крупнейших кризисов в отношениях между США и Израилем за время войны в Секторе Газа.
Также мы сообщали, что 4 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил с официальным визитом Вашингтон, это был первый визит иностранного политика к Трампу на посту новоизбранного президента.Во время визита глава израильского правительства провел переговоры с Трампом.
По итогам переговоров Трамп заявил, что палестинцы будут вынуждены временно переселиться из разрушенного Сектора Газа в Египет и Иорданию. Группировка ХАМАС и Палестинская администрация не поддержали эту идею.
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