США продадут Израилю оружие на 7,4 млрд долларов

В пятницу, 7 февраля, Госдепартамента уведомил Конгресс США об одобрении продажи 3 тысяч ракет класса "воздух-земля" Hellfire и соответствующего оборудования на сумму 660 млн долларов. Также туда войдут бомбы, системы наведения и детонаторы, общая стоимость которых составит 6,75 млрд долларов.

"Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильный и готовый потенциал самообороны", - говорится в заявлениях Госдепартамента.

Продажи включают более 2100 250-фунтовых бомб GBU-39/B и 2800 корпусов для 500-фунтовых бомб MK-82. Поставки бомб и связанных с ними систем наведения, как ожидается, начнутся в следующем году, в то время как Hellfires, производимые Lockheed Martin Corp., начнутся в 2028 году.

Предполагаемые продажи бомб будут осуществляться как из запасов США, так и от подрядчиков, включая Boeing Co., ATK Tactical Systems Co. и подразделение L3Harris Technologies Inc.

Bloomberg добавило, что в прошлом месяце администрация президента США Дональда Трампа отправила Израилю партию бомб весом 2 тысячи фунтов. Речь идет об оружии, поставка которого была приостановлена бывшим американским президентом Джо Байденом из-за того, как Израиль провел военное наступление на ХАМАС в Газе.